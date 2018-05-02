Bush’a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci milletvekili adayı oluyor

10 yıl önce dönemin ABD Başkanı George W. Bush’a basın toplantısı sırasında ayakkabısını atan gazeteci Muntazar el-Zeydi, önümüzdeki milletvekili seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Zeydi’nin, ABD’nin Irak işgali sırasında ABD başkanına ayakkabısını fırlatması, ABD’nin işgaline karşı direnişin sembollerinden biri olmuştu.

2008’de ABD Başkanı George W. Bush’a basın toplantısı sırasında ayakkabısını atan Muntazar el-Zeydi Irak’taki parlamento seçimleri için aday olacağını açıkladı. Fakat daha hangi partiden aday olacağı net değil.

2008’de ABD Başkanı Bush ile Irak işgalinden sonra göreve gelen Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin ortak basın toplantısı sırasında söz alan ve “Bu sana Irak halkının veda öpücüğü, köpek!” diyerek 41 numara ayakkabılarını Bush’a fırlatan Zeydi, ABD Başkanı’nı ıskaladıktan hemen sonra Maliki’nin korumaları tarafından tutuklanmıştı.

Zeydi’nin kardeşi olayın ardından kardeşinin öldürüleceğini düşündüğünü ve kardeşinin de bunun farkında olduğunu ve yaptığı eylemin sonuçlarından korkmadığını söylemişti.

Olayın ardından 9 ay tutuklu kalan Zeydi, yaptığı eylemle Irak’ın işgaline karşı direnişin sembollerinden biri haline gelmiş, Bush’un ayakkabıdan kaçmak için çömeldiği görüntüler de alay konusu olmuştu.