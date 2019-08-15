Burkina Faso’da madenci Türk şirketine karşı protesto

Afrika ülkesi Burkina Faso’da Türk şirketine ait altın madeninde bir işçinin öldürülmesi, maden işçilerini ve bölgedeki köylüleri ayaklandırdı. Cenaze töreni sonrası şirketin ofisi basıldı.

Burkina Faso’nın doğusunda, Gana sınırlarına yakın Youga altın madeninde işten atılan bir maden işçisi 7 Ağustos'ta gece yarısı madene girmeye çalışırken bir güvenlik görevlisi tarafından ateş açılarak öldürüldü. Youga köyü halkı madencinin öldürülmesinin ardından isyan etti.

Fransa’nın devlet kanalı France 24’ün haberine göre, Mehmet Nazif Günal’a ait Kanada merkezli şirket Avesoro Resources INC ve madeni işleten taşeron Orkun Group Sarl ile yakın köylerde yaşayan işçiler arasında, işten çıkartmalar ve kötü çalışma koşullarının dayatılmasına bağlı olarak aylardır sorun yaşanıyordu.

France 24, bölge halkı ile maden işletmesi arasında uzun süredir gerginlik olduğunu, ölüm olayının ise bardağı taşıran damla olduğunu yazdı. 2019’un nisan ve haziran aylarında 500 kişi madendeki işlerini kaybetti. Bu 500 kişinin yerine ise 100 Türk işçi alındı. Habere göre Türk işçilerle yerel işçiler arasında da gerginlik yaşanıyordu, zaman zaman kavgalar da çıkıyordu.

France 24’e konuşan yerel işçiler, ırkçılıkla da karşılaştıklarını açıkladı.

Madenin basılmasına tanıklık eden ve olayları yaşayan maden işçisi Issouf G.’nin aktardığı bilgilere göre; ertesi sabah erken saatlerde işçinin cesedinin bulunması üzerine maden şirketinin yöneticilerine karşı öfke patlaması yaşandı. Cenaze töreninden sonra bir grup ellerinde kürek ve kazmalarla madene yöneldi. Şirketin ofisini basan köylü ve işçiler, ofisteki tüm malzemeye zarar verdikten sonra Türkiyeli işçilerinin iş başında oldukları madene yöneldiler. France 24’ün yayınladığı videoya göre, bunu gören 100 civarında Türkiyeli işçi yakındaki ormana sığınarak jandarmanın gelmesini bekledi.

MADEN FAALİYETİ DURDURULDU

9 Ağustos’ta bir basın açıklaması yapan Avesoro Resources Inc. şirketi, Youga madeninde bir güvenlik sorunun çıktığını ve tüm personelin başkente transfer edildiğini ve sorunun çözümüne kadar maden faaliyetlerinin dondurulduğunu belirtti.