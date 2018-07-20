Burberry 37,8 milyon dolarlık ürünü 'ucuza satılmaması' için yaktı

Burberry, geçtiğimiz yıl 37,8 milyon dolarlık ürünü 'indirimle satmamak' için yaktı. Son 5 yılda 116 milyon dolarlık ürün imha eden şirketin kararı tepkiyle karşılandı.

Lüks kıyafet üreticisi Burberry'nin geçtiğimiz yıl yüksek fiyata satamadığı 37,8 milyon dolarlık ürünü yakarak imha ettiği ortaya çıktı.

Times'ın aktardığına göre karar ürünlerin ucuz fiyata "yanlış insanlara" satılmaması için alındı.

İmha edilen ürünler arasında giyim ve güzellik ürünleri bulunduğu aktarılırken, imha edilen ürün miktarının 2014'ün 3 katı olduğu bildiriliyor.

Şirketin yalnızca son 5 yılda 116 milyon dolar değerinde ürün ima etmesi tepkilere yol açtı. Şirketin hissedarları ürünlerin yakılmasını sorgularken, ürünlerin satışa sunulmak yerine imha edilmesi tepki çekti.

Burberry açıklamasında ürün imha etmenin endüstrinin tamamı tarafından yapılan bir uygulama olduğu, atık konusununsa şirket tarafından "son derece ciddiye alındığı" öne sürüldü.

H&M, Chanel ve Louis Vuitton gibi markaların da istedikleri fiyata satamadıkları ürünleri yakarak imha ettikleri belirtiliyor. Şirketler kıyafetlerin kullanılmasını engellemek için yakıyor olmaları ve atığın çevresel boyutu sebebiyle tepki görüyor.