Bulgaristan’dan Türkiye’ye ‘Çavuşoğlu’ notası

Bulgaristan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 'Ankara’nın baskısıyla Sofya, Dinler Yasası’nda değişiklikler yaptı' ifadeleri nedeniyle Türkiye'ye protesto notasında bulundu.

Bulgaristan Haber Ajansı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamalarından dolayı Türkiye Büyükelçisi'nin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve protesto notasının verildiğini aktardı.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahariyeva, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun seçim mitinginde dile getirdiği, “Ankara’nın baskısıyla Sofya, Dinler Yasası’nda değişiklikler yaptı” ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. “Türkiye Dışişleri Bakanı’nın bu ifadelerinden dolayı şaşkın ve son derece rahatsızım. Bu ifadeler, bu ülkeyle olan ve umarım öyle kalacak dostluk ilişkilerimize yardımcı olmuyor” diyen Zahariyeva, Çavuşoğlu’nu bu tür açıklamalardan kaçınmaya çağırdı.