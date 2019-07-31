Bulgaristan: Volkswagen fabrikası için hâlâ masadayız

Volkswagen’in yeni fabrikasını açmak üzere Türkiye’yi tercih ettiğine dair çıkan haberlere karşın Bulgaristan’dan ‘hâlâ karar süreci devam ediyor’ açıklaması yapıldı. Bulgaristan Ekonomi Bakanı Karanikolov Türkiye karşısında avantajlarının olduğunu belirterek ‘zira işletme maliyetlerimiz çok daha düşük, Avrupa Birliği üyesiyiz, yüksek kalifiye iş gücüne sahibiz’ dedi.

Son haftalarda Volkswagen’in yeni fabrikasını açmak üzere Türkiye’yi tercih ettiğine yönelik çıkan haberlere karşın, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, ülkesinin fabrika inşası konusunda Türkiye karşısında bir dizi avantajı bulunduğunu ve karar sürecinin devam ettiğini söyledi.

Yerel basına yaptığı açıklamalarda Karanikolov, “Volkswagen yönetim kurulu üyelerinin dün yaptıkları açıklamaya göre, karar süreci hâlâ devam ediyor. Türkiye’de karar kılındığına dair çıkan haberleri duyduğumuz yaklaşık bir aydır biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bulgaristan hâlâ bu yarışta. Danışmanlarla olan müzakere süreçlerimiz devam ediyor, umuyoruz ki Bulgaristan’ın hâlâ bir şansı vardır” dedi.

Sputnik’in aktardığına göre Karanikolov, Bulgaristan’ın Türkiye karşısında birçok avantajı olduğunu belirterek “Onlardan üstün konumdayız zira işletme maliyetlerimiz çok daha düşük, Avrupa Birliği üyesiyiz, yüksek kalifiye iş gücüne sahibiz ve sunduğumuz konumlar daha uygun. Bu rekabetin katılımcıları arasında fabrikaya iki faklı yer öneren tek ülke de biziz” dedi.

Öte yandan Bulgar bakan, Türkiye’nin pazarlıktaki avantajlarını da şu sözlerle dile getirdi:“Türkiye bu sektörde oldukça deneyimli. Orada çok sayıda otomobil üretiliyor, daha büyük bir pazar. Türkiye üzerinden pek çok pazara da açılmak mümkün.”

Bulgaristan, kurulacak fabrika için şirkete güney şehirlerinden birisi olan Filibe’yi öneriyor.

FAZ: FABRİKA İMTİYAZ KARŞILIĞI TÜRKİYE'DE KURULACAK

Öte yandan Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) bugün yayımladığı ve şirketin karar alma sürecinde bulunan yetkililere dayandırdığı haberine göre, şirket yeni fabrika yatırımını imtiyaz karşılığında Türkiye'de yapacak.

Alman basınında geçen hafta çıkan haberlerde de otomotiv devi Volkswagen'in Ankara'dan imtiyazlar alması sonucu yeni fabrikasını Manisa'da açmaya karar verdiği ileri sürülmüştü.

