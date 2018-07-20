Bulgaristan-Türkiye sınırında 'koyun vebası' olarak bilinen PPR görüldü. Bunun Avrupa Birliği'nde bir ilk olduğu belirtiliyor.

Bulgar basınında yer alan haberlerde, aşırı derecede bulaşıcı Peste des Petits Ruminants yani PPR olarak bilinen bir virüsün Bulgaristan-Türkiye sınırında görüldüğü açıklandı.

Bulgar makamlar Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bir nokta olan Boyarovo'da rastlanan virüsün hayvan sürülerinin yüzde 90'ını öldürebilecek seviyede olduğunu duyurdu.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken Bolyarovo karantinaya alındı. Yetkililer küçükbaş hayvanların 10 kilometrelik bir bölgeden çıkmasına yasak getirirken hayvanların itlaf edilmesi süreci başladı. Fakat bu gelişme bölge halkının büyük tepkisini çekti. Hayvanlarının öldürülmesine tepki gösteren yetiştiriciler ve bölge halkı başkent Sofya'da bir araya gelerek yürüyüş düzenledi.

Reuters'in aktardığı habere göre, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan yorumlardan bazılarında ise, bazı yerlerde itlaf işleminin test sonuçlarından önce gerçekleştirildiği iddia edildi.

TARIM BAKANI GÖREVDEN ALINDI

AB sınırları içinde ilk kez salgına dönüşen ve "koyun vebası" olarak da bilinen virüsün temizlenmesi için 4.000'den fazla hayvanın itlaf edildiği belirtildi.

Bulgaristan'da yaşananların ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Bulgaristan Tarım Bakanı Yardımcısı Tsvetan Dimitrov ve diğer bazı görevlileri görevden aldı.

Yetkililer Bulgaristan'dan üretilen süt ve süt ürünlerine yasak uygulanmaması için sert önlemler alındığını da aktardı.