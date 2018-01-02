Bulgaristan Başbakanı, yolsuzlukla mücadele yasasını veto etti

Bulgaristan Başbakanı, parlamentonun onayladığı yolsuzlukla mücadele yasasını veto etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan parlamentosu tarafından kabul edilen yolsuzlukla mücadele yasasını veto etti.

Radev, yasa tasarısının yolsuzluk ağlarını etkili bir şekilde araştırmak için gerekli araçları sunmadığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi Bulgaristan'da, bloğa 2007'deüye olmuştu.

Radev, altı ayda bir dönem başkanlığının devredildiği ülkede, devrin hemen ertesi gününde veto kararına imza attı.

Avrupa Komisyonu, ülkede yolsuzluk yapan yetkililere kovuşturma ve ceza uygulamadığı gerekçesiyle yöneticileri uyarmıştı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'ne göre Bulgaristan, AB'nin en yozlaşmış ülkesi olarak niteleniyor.