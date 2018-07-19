Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye AB'ye üye olamayacak

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını iddia etti. AB yönetiminin de Türkiye'deki insan hakları ve temel özgürlükleri ile ilgili durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, verdiği bir demeçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) giremeyeceği iddiasında bulundu.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya'daki İzvestiya gazetesine konuşan Borisov sığınmacı sorununa verdiği destek nedeniyle AB'nin bir bütün halinde, Bulgaristan'ın ise kısmen Türkiye ile yakınlaştığı ve yapıcı işbirliğine yakın olduğunu belirtti. Türkiye'nin AB'ye giremeyeceğine dair Borisov, "Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir AB'ye girmeye çalışıyor ancak mevcut durum ve bozulan ilişkiler nedeniyle bu ülkenin AB'ye gireceğini konuşmaya bile gerek yok" şeklinde konuştu.

Borisov'un iddiasının AB içinde de genel bir eğilim olduğu belirtiliyor. Aynı haberde AB yönetiminden bir yetkilinin verdiği demece göre Türkiye, AB'den giderek uzaklaşmakla kalmıyor, ilişkiler de giderek zorlaşıyor. AB yetkilisi, Türkiye-AB ilişkilerine dair yaptığı açıklamada "AB, Türkiye'deki insan hakları ve temel özgürlükler ile ilgili durumdan son derece rahatsız. Üyelik sürecinin yeniden başlaması için Ankara, ülkedeki durumu değiştirmeli ve normlarını Avrupa'nın ilke ve değerleriyle uygun hale getirmeli" ifadelerini kullandı.