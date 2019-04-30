Bu fotoğraf bugün tam 74 yaşında...

Sovyet halklarının Nazi faşizmine karşı destansı direnişinin ve Büyük Zafer'inin simgesi haline gelmiş olan Reichstag'ta dalgalanan kızıl bayrak, bugün tam 74 yaşına girdi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordularına karşı kahramanca bir direniş gösteren Sovyet halkları, Berlin savaşının ardından Hitler ordusunu dize getirmişti. Büyük Zafer'in simgesi, Reichstag binasının üzerindeki bir Sovyet askerinin elinde dalgalanan o meşhur fotoğraf karesi oldu.

Yevgeny Khaldei tarafından 30 Nisan 1945 tarihinde çekilen fotoğraf, bugün tam 74 yaşına girdi.

Berlin muharebesi, İkinci Dünya Savaşı'nın en zorlu sahnelerine tanık oldu. Sovyet askerlerinin sokak sokak ve bina bina savaştığı, günlerce süren ve binlerce kayıp verilen muharebenin sonunda, Nazi ordusunu bozguna uğratan Sovyet ordusu Berlin'i teslim aldı.

30 Nisan 1945'te saat 22.40'ta Sovyet askerleri Reichstag binasının tepesine kızıl bayrağı yerleştirdi. Ancak o saatte havanın karanlık olması nedeniyle fotoğraf çekimini yapamayan Khaldei iki gün sonra aynı sahneyi tekrar ettirerek fotoğrafladı. Sovyet askerleri bu kez 2 Mayıs'ta Reichstag binasının tepesinde Sovyet kızıl bayrağını Büyük Zafer'i ilan ettiler.

O günden bu yana, halkların faşizme karşı mücadelesinin ve insanlığın en büyük zaferlerinden birinin simgesi olan fotoğraf, dünya üzerinde milyonlarca kopya çoğaltıldı.

YEVGENY KHALDEI KİMDİR?

23 Mart 1917'de Yuzovka'da (Şimdiki Ukrayna) doğan Yevgeny Khaldei, II. Dünya Savaşı sırasında, 1945 yılında Sovyetler Birliği'nin Alman faşizmine karşı zaferinin tescili anlamına gelen Sovyet bayrağını başkent Berlin'de Reichstag'ın tepesine diken Dağıstanlı Abdülhakim İsmailov adlı Sovyet askerinin fotoğrafını çeken Kızıl Ordu fotoğrafçısıdır. Bir fotoğrafçı olarak 19 yaşındayken Sovyet basın ajansı TASS ile çalışmaya başladı. 6 Ekim 1997'de yaşamını yitirdi.