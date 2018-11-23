Bu bir 'Kara Cuma' haberi: İşçiler isyan etti

Elektronik ticaret tekeli Amazon’da çalışan işçiler bugün Avrupa genelindeki Amazon depolarında insanlık dışı çalışma koşullarını protesto ediyor. İngiltere'de 'Robot değiliz' diyerek eylem yapan işçiler, Almanya, İtalya ve İspanya'da ise iş bırakıyor.

Elektronik ticaret tekeli Amazon’da çalışan işçiler bugün Avrupa genelinde insanlık dışı çalışma koşullarına karşı eylem yapıyor. Amazon çalışanları tarafından hazırlanan bir video da sosyal medyada dolaşıma girdi. Sendika tarafından hazırlanan videoda “Amazon biz robot değiliz, savaşacağız ve kazanacağız” deniliyor.

Tüketim çılgınlığının yaşandığı “Black Friday” (Kara Cuma) gününe denk getirilen eylemde, Amazon depolarında çalışan işçiler tuvalete gitmeden çalıştırıldıkları, kadınların çalışırken düşük yaptığı insanlık dışı koşullara karşı eylem yapıyor. İngiltere’de Genel-İş Sendikası’nın (GMB) öncülüğünde gerçekleşen eylemde ülkedeki beş Amazon işyeri önünde eylemler yapılıyor. Almanya, İtalya ve İspanya’daysa Amazon işçileri 24 saat iş bırakma eylemi düzenliyor.

GMB sendikasından Tim Roache, Business Insider’a yaptığı açıklamada işçilerin Kara Cuma satışlarını baltalamaya çalışmadığını ancak insanlık dışı koşulları duyurmak istediklerini söyledi. Roache, hedeflerinin Amazon’u işçilerin sözünü dinlemesi için masaya oturtmak olduğunu söyledi. Roache işçilerin kemiklerin kırılmasına, baygınlık geçirmelerine, ambulanslarla hastanelere taşınmalarına neden olan çalışma koşullarına işaret etti.

Sendika geçen yılki bir raporunda üç yıl içinde İngiltere'deki Amazon depolarına elektrik çarpması, aşırı yorgunluk, göğüs ağrısı, ağır travma nedeniyle 600 kez ambulans çağrıldığı bilgisine yer vermişti.

Bir hamile çalışan 10 saat boyunca hiç oturmadan çalışmak zorunda kaldığını belirtmişti. Geçen yıl Daily Mail’de yayımlanan bir haberde Amazon işçilerinin yorgunluktan bayılıncaya kadar çalışmaya zorlandıkları ve işçilere “hayvan muamelesi” yapıldığı kaydedilmişti.

İşçilerin hedeflenen işleri yetiştirmeleri için tuvalete bile gitmelerine izin verilmediği, idrarlarını çöp kutularına ve şişelere yaptıkları haberleri de basında yer almıştı.

