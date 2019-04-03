Brunei'de şeriat tam boy yürürlükte

Brunei'de eşcinsel ilişki ve zina suçlarına recm (taşlanarak öldürülme), hırsızlık suçuna el kesme cezası verilecek.

Nüfusunun üçte ikisi müslüman olan Asya ülkesi Brunei'de şeriat yasaları adım adım yürürlüğe sokuluyor. Son olarak eşcinsellik, zina, tecavüz, soygun ve peygambere hakaret suçlarına şeriata uygun biçimde ölüm cezası getiren düzenleme yürürlüğe girdi.

AFP'ye göre Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah bugün bir açıklama yaptı ve yeni yasalardan bahsetmeden “Bu ülkede İslami öğretilerin güçlendiğini görmek istiyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler Brunei'ye şeriat kanunlarını uygulamaya koymayı durdurma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brunei'nin şeriat hukukunu uygulama kararı nedeniyle duyulan endişe dile getirildi.

Komiserlik, söz konusu yasaların yürürlüğe girmesini durdurma çağrısında bulunurken, eğer bu kanunlar uygulanırsa uluslararası insan hakları hukukunun ciddi şekilde ihlal edilmiş olacağını savundu.

ŞERİAT TAM BOY YÜRÜRLÜKTE

Brunei ilk kez 2014 Mayısında Şeriat yasalarına geçeceğini duyurmuştu. Ülkede Şeriat hukuku ve Genel Hukuk olmak üzere ikili bir hukuk sistemi bulunuyor ve şeriat uygulamaları adım adım güç kazanıyor.

Bugün yürürlüğe giren düzenlemeye göre; eşcinsellik, zina, tecavüz, soygun ve peygambere hakaret gibi suçlarda şeriat hükümleri geçerli olacak. Eşcinsel ilişki ve zinadan “suçlu bulunanlar” taşlanarak idam (recm) edilecek. Hırsızlık yapanların elleri kesilecek.

PETROL ZENGİNİ SULTAN

430 bin nüfuslu petrol zengini ülke, 1984’te bağımsızlığını kazanan eski bir Britanya sömürgesi. Nüfusun yüzde 70’i Müslüman Malaylardan, yüzde 15’i ise Çinlilerden oluşuyor. AFP'ye göre, 1967'den beri iktidarda olan Sultan Bolkiah'ın kişisel servetinin 20 milyar dolar.

Sultan ve ailesi lüks yaşam tercihleriyle belleklerde yer tutuyor. 1996 yılında kutladığı 50. doğum gününde pop müzik sanatçısı Michael Jackson’ı konser vermesi için ülkesine getiren Sultan Bolkiah sanatçıya 17 milyon dolar ödemişti.