Brüksel'de göçmen karşıtları eylem yaptı, AB binalarına yürüdü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de aşırı sağcılar eylem yaptı. Göçmen karşıtı sağcılar Avrupa Birliği binalarına yürüdü.
Göstericilerin eyleminin hedefinde Birleşmiş Milletler göçmen anlaşması vardı.
164 ülkenin katıldığı, ABD'ninse taraf olmadığı göçmen anlaşması göç konusunda ortak küresel yaklaşım alınmasını öngörüyor.
Anlaşma yerel, ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde göç idaresinin iyileştirilmesini hedef alıyor. Göçmen karşıtlarının karşı olmasına karşın, anlaşma taraf ülkelere somut sorumluluk yüklemiyor.