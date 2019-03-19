Brüksel’de bomba ihbarı: AB binası boşaltıldı

Brüksel’de AB Komisyonu ve İngiltere Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölge bomba ihbarı üzerine polis kordonuna alındı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Büyükelçiliği, AB Komisyonu ve Avrupa Konseyi binalarının yer aldığı bölge, bir bomba ihbarı üzerine polis tarafından boşaltılarak güvenlik kordonuna alındı.

Belçika basınında yer alan habere göre, AB Komisyonu’na danışmanlık yapan bir şirkete telefon eden bir kişi “bir bombanın patlamaya hazır olduğunu” söyledi.

Binadaki 40 kişinin önlem olarak tahliye edildiği bildiriliyor. İngiltere Büyükelçiliği'nin boşaltılıp boşaltılmadığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Brüksel İtfaiyesi sözcüsü Walter Derieuw, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.