Brüksel: Anlaşmasız Brexit artık daha olası

İngiltere Parlamentosu’nda Başbakan May'in AB ile anlaşmalı ayrılma planlarının üst üste reddedilmesinin ardından Brüksel’den anlaşmasız Brexit’in günden güne çok daha olası hale geldiği açıklaması geldi.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere’nin Birlikten anlaşmasız olarak ayrılmasını daha olası görüyor.

AB'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, bugün Brüksel’de yaptığı açıklamada, İngiltere’de son günlerde yaşanan gelişmelerin ülkenin AB’den anlaşmasız olarak ayrılması olasılığını güçlendirdiğini söyledi.

Barnier “Son günlerde anlaşmasız ayrılık senaryosu daha olası hale geldi ancak hâlâ bunun engellenmesini umabiliriz” dedi.

Barnier, İngiltere’nin AB’nin gümrük birliğinde kalmasını ya da AB ile Norveç arasındakine benzer bir ilişkiyi kabul etmeye hazır olduklarını söyledi.

Barnier’in bu açıklamaları İngiltere parlamentosunun Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı anlaşmanın reddedilmesi sonrasında bu anlaşmaya alternatif olarak önerdiği dört planı da reddetmesinin ardından geldi.

BARNIER: İNGİLTERE'NİN ÖNÜNDE ÜÇ SEÇENEK VAR

İngiltere’nin AB’den ayrılık tarihi 12 Nisan’a ertelenmişti. Barnier şimdi İngiltere’nin 12 Nisan’a dek önünde üç seçenek bulunduğunu belirtti.

Buna göre İngiltere Mayıs ayında AB ile vardığı anlaşmayı hâlâ kabul edebilir. Barnier bunun İngiltere’nin AB’den “düzgün bir biçimde” ayrılması için en iyi seçenek olduğunu söyledi.

Barnier diğer iki seçeneği ise, “en zarar verici” seçenek diye nitelediği anlaşmasız ayrılık ve ayrılık tarihinin daha uzun süre ertelenmesi olarak açıkladı. Barnier bu seçeneklerin sorumluluğunun İngiltere Parlamentosu’nda olacağını kaydetti.

Barnier ayrılık tarihinin bir kez daha ertelenmesinin Avrupa Parlamentosu seçimlerine İngiltere’nin de katılmasına yol açacağını belirtti.

Barnier anlaşmasız ayrılığın sorunlara yol açacağını ancak AB’nin bu sorunların üstesinden gelebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile AB liderleri 10 Nisan’da Brüksel’de yeniden bir araya gelecek.

