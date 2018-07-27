BRICS zirvesi sonuç bildirgesi: Benzersiz zorluklar yaşanıyor

Güney Afrika'da toplanan 10. BRICS Zirvesi bugün açıklanan deklarasyonla sona eriyor. ABD'nin korumacı ticaret politikalarının en çok etkilediği ülkelerden oluşan blok, 'ticarette eşi benzeri görülmemiş zorluklar' yaşandığını vurgulayarak 'serbest ve çok taraflı' ticaret çağrısında bulundu.

Bu yıl Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Johannesburg’da toplanan BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün yayımlanan sonuç deklarasyonuyla son buluyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu blok, ABD’nin korumacı ticaret politikalarını siyasi bir hamle olarak değerlendiriyor.

'TİCARETTE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZORLUKLAR YAŞANIYOR'

Johannesburg Deklarasyonu adıyla yayımlanan sonuç bildirgesinde “serbest ticaret” vurgusu yapan BRICS ülkeleri, şeffaf ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi ve dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulunuldu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinin geçerli olmasının gerektiğini belirten metinde, artan ticaret çatışmalarının büyümeye olumsuz yansıdığını, bu sebeple dünya ticaretinin “eski, elverişli” ortamını tekrar kazanması gerektiği söylendi.

Çok taraflı ticaret sisteminin “benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaştığının” altını çizen deklarasyon, DTÖ’ye bağlı Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin bunu sağlamak için bir “köşe taşı” olduğunu ve bu kurulları işlemez kılan anlaşmazlıklar için acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

BRICS ülkelerinin toplam dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 5,6 trilyon dolarla dünya ticaretinin yüzde 17’sini oluşturdu. ABD'nin çelik ve alüminyuma getirdiği tarifeler BRICS üyelerini etkilerken, 34 milyar dolar tutarındaki Çin ürünlerine ek gümrük vergisi getirilmişti.

BRICS ENERJİ PLATFORMU KURULACAK

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları tekrar gündeme alması üzerine artan petrol fiyatlarına da değinen sonuç bildirgesinde BRICS Enerji Bakanlarının, BRICS Enerji Araştırma İşbirliği Platformu'nun kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Sonuç bildirgesinin siyasi değerlendirmesinde “çatışmalara son verilmesi” çağrısını yineleyen BRICS ülkeleri, başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere sürmekte olan krizlerin daha fazla uzatılmaması gerektiğini vurguladı. BRICS ülkelerinden Rusya’nın, metinde üstü kapalı bahsedilen Suriye, Yemen gibi savaşın sürdüğü noktalarda askeri ve ekonomik olarak varlığını sürdürdüğü, Çin’in ise kimi Afrika ülkelerinin ekonomik hacminin çoğunluğunu oluşturduğu biliniyor.