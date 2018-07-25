BRICS zirvesi ABD'nin ticari tehditleri altında başladı

10. BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Johannesburg'da başladı. Zirvenin, ABD'nin korumacı ticaret politikalarından en çok etkilelenen ülkeler arasında yer alan BRICS üyelerinin serbest ticaret vurgusu yaptığı 'sert' bir metinle sonuçlanması bekleniyor. Ticarette doların etkisini kırmak, altın piyasasındaki Avrupa etkisini önlemek isteyen blokun bu yılki toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak davet edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde gerçekleştirilen BRICS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı.

Zirvenin temel gündemlerinden birini ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret duvarları tehditleri karşısında izlenecek politikalar oluşturuyor. ABD’nin başını çektiği dünya ticaretinin “eskisi gibi çok taraflı” olmasını savunan BRICS üyeleri -Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika- ABD’nin tek taraflı ticaret hamlelerinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

'KURALLAR DEĞİL GÜÇ İŞLİYOR'

ABD’nin Çin’den gelen mallara uygulamaya hazırlandığı 500 milyar doları bulan tarifelerin yanı sıra çelik, alimünyum ve otomotive getirdiği tarifeler Güney Afrika gibi “geleneksel müttefiklerinin” de zarar görmesine yol açıyor. Reuters’a konuşan blokun dönem başkanı Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, “Üzerinde anlaşmaya varılmış, kurallar zemininde işleyen bir ticaret sisteminiz yoksa bu bir güç meselesidir” ifadelerini kullandı.

2000 yılında 2,7 trilyon dolar olan BRICS üyelerinin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları, geçen yıl 17 trilyon dolara ulaşarak, altı kat artışla Avrupa Birliği’ni de geride bıraktı. Ancak Johannesburg merkezli Standard Bank'a göre, birlik üyeleri arasında yapılan ticaretin toplam değeri son beş yılda yaklaşık yüzde 9 düşüşle 312 milyar dolara geriledi.

'SONUÇ METNİ BEKLENENDEN SERT OLACAK'

Zirveden çıkacak sonuç metninin dilinin ağır olacağını belirten diplomasi kaynakları “özel bir dönemden” geçildiğini vurgulayarak bunun gerekliliklerini yerine getireceklerini söyledi. Sonuç metninde Dünya Ticaret Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve ticarette çok taraflılığın öne çıkarılacağı kaydedildi.

Bugün başlayan toplantılarda, 2015 yılındaki zirvede alınan “ticarette ABD dolarının hakimiyetini kırma” kararının sürdürülmesi bekleniyor. Ulusal para birimleriyle ticaretin yanı sıra altın piyasasında Avrupa etkisine son vermek için çeşitli çalışmaların sürdürüldüğü de biliniyor. Türkiye de geçtiğimiz yıllarda Rusya ve İran'la ticaretin bir bölümünü ulusal para birimleri üzerinden gerçekleştirme konusunda uzlaşmıştı.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞECEK

Zirveye İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki durumun yanı sıra kimi ortak projeleri ele alması bekleniyor. Bu projeler arasında Türk Akımı ve Akkuyu nükleer tesisi de bulunuyor.

Zirve öncesinde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ABD ile “stratejik ortak” oldukları kadar İran ile de aynı ilişkileri geliştirdiklerini belirterek “Öyle ürünler alıyoruz ki onlardan, o ürünleri almadığımızda benim ülkemi kim ısıtacak” ifadelerini kullandı.