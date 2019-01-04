Brezilya’nın faşist liderinden ABD üssüne yeşil ışık

Brezilya’nın 1 Ocak’ta göreve başlayan aşırı sağcı devlet başkanı Bolsonaro, ülkesinde ABD üssü açılmasına yeşil ışık yaktı.

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde ABD’nin askeri üs kurmasına açık olduğunu söyledi.

Bolsonaro’nun bu açıklaması Brezilya’nın dış politikasında keskin bir değişime işaret ediyor.

Salı günü devlet başkanlığı görevini devralan Bolsonaro, Brezilya’nın komşusu Venezuela’nın lideri Nicolas Maduro’yu da “diktatör” olarak nitelendirerek Rusya’nın Venezuela’ya desteğini “endişe verici” bir gelişme olarak yorumladı.

SBT televizyonuna konuşan Bolsonaro, ABD'nin ülkesinde bir askeri üs kurmasına izin verip vermeyeceğine dair soruya bu ihtimali görüşme niyetinde olduğu yanıtını verdi. Bolsonaro “Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak gelecekte bu konuyu tartışma ihtiyacı duymayacağımızı kim bilebilir” diye konuştu.

