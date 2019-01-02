Brezilya'nın faşist lideri 'yemin' etti: Sosyalizmden kurtulacağız

Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yemin töreninde yaptığı konuşmada, ülkesini 'sosyalizmden, ahlaki olarak ters değerlerden ve siyaseten doğruculuktan kurtaracağını' söyledi.

Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek göreve başladı.

Başkent Brasilia'da gerçekleşen yemin töreninde konuşan Bolsonaro, "Biz insanları yeniden birleştireceğiz, aile kurumunu kurtaracağız, dinlere saygılı olacağız. Dini geleneğimizi savunurken ve değerlerimizi koruma altına alırken, cinsiyet eksenli ideolojiyle de savaşacağız" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Jair Bolsonaro konuşmasında İşçi Partisi'ni de hedef aldı. Bolsonaro, ülkesini "sosyalizmden, ahlaki olarak ters değerlerden ve siyaseten doğruculuktan kurtaracağını" söyledi.

TRUMP'TAN TEŞEKKÜR MESAJI

Bolsonaro'nun "harika bir yemin konuşması" yaptığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "ABD seninle birlikte" mesajını paylaştı.

Jair Bolsonaro ise bu kutlama mesajına yine Twitter'dan yanıt verdi: "Cesaretlendirici sözleriniz için teşekkürler Sayın Başkan. Birlikte, Tanrı'nın da koruması ile, insanlarımıza gelişme ve rehaf getireceğiz."