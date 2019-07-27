Brezilya'daki büyük soygunda La casa de papel ilhamı

Brezilya tarihinin en büyük soygunlarından biri Sao Paulo Havalimanı’nında gerçekleşti. Soyguncular olay yerine polis kılığında, federal polisin kullandığı model araç ve kamyonetlere ait çıkartmalar yapıştırarak gitti.

Brezilya tarihinin en büyük soygunlarından biri gerçekleşti.

HavArenaMedya'nın haberine göre Soyguncular Sao Paulo Havalimanı’nında ağırlığı 750 kiloyu bulan 30 milyon $ değerindeki altınları 8 kişiyle 3 dakikada aldı ve götürdü.

Soyguncular olay yerine polis kılığında, federal polisin kullandığı model araç ve kamyonetlere ait çıkartmalar yapıştırarak gitti. Bu sebeple çalışanların herhangi bir şüphesi olmadı.

Sosyal meydada popüler soygun dizisi La casa de papel'den ilham alındığı yorumları yapıldı.

