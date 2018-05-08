Brezilya'da transfobik cinayet: Yakılarak katledildi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde kendisini 'ne erkek ne kadın' olarak tanımlayan 21 yaşındaki görsel sanatlar öğrencisi Matheusa yakılarak katledildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti yine bir transfobik cinayete sahne oldu.

Rio de Janeiro Devlet Üniversitesi Görsel Sanatlar bölümünde okuyan 21 yaşındaki Matheusa’nın cansız bedeni, kuzey favelalarından birinde yakılmış bir şekilde bulundu.

Araştırma ekipleri Matheusa’yı vahşice öldürenlerin kimler olduklarını tahmin ettiklerini ancak suçun sebebinin hâlâ araştırıldığını açıkladı.

KAPİTALİST SİSTEM ÖLDÜRÜR

Geçen 14 Mart günü Rio Kent Konseyi üyesi Marielle Franco da silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetmişti.

Her yıl yüzlerce işçinin canını alan kapitalist sistem, toplumları nefret, gericilik, ırkçılık ve türevleriyle bölmeye devam ediyor.

'YABANCI BEDENLER' ÇALIŞMASI YAPMIŞTI

Rio de Janeiro Devlet Üniversitesi Görsel Sanatlar bölümünde öğrenci olan Matheusa’nın 2017 yılında yaptığı “yabancı bedenler” çalışmasından:

“Sisteme girmek için çeşitli girişimden sonra

matheus passareli simões vieira

şehrin içinden pasif bir sakin

Rio de Janeiro, Rio Bonito’dan.

doğal ortamından ayrılır girmek için

beden arayışına

şehirdeki bedeni.

Büyük münhasır şehir

Elitist ayrılıkçı ırkçı fobik

Rio de Janeiro güzel olmaya devam ediyor, değil mi?”

'VAR OLMAK İÇİN DİREN'

Matheusa'nın Instagram hesabında 25 Nisan tarihli paylaşımında görünen duvar resminde “Var olmak için diren” yazısı dikkat çekiyor.

Matheusa ayrıca şu sözlerle bu paylaşımı yayınlamış:

“Tanrısal ve kutsal olan artık güncellenmeli ki diğer ışıklar bizi aydınlatabilsin. Teşekkürler güneş (güneş işareti) hayatta tüm yönler ulaşılabilir olsun (ayçiçeği işareti) doğa ile iktidar arasında (kalp işareti) birlikte olacağız.”