Brezilya'da Shell yöneticilerine tutuklama

Brezilya'da Shell'in de aralarında bulunduğu akaryakıt dağıtım şirketlerinde görev yapan sekiz yönetici, akaryakıt fiyatlarındaki artışla ilgili soruşturmada tutuklandı.

Brezilya'da aralarında Shell'in de bulunduğu akaryakıt dağıtım şirketlerinden sekiz yönetici, akaryakıt fiyatlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Tutuklanan kişiler, Royal Dutch Shell'in ortağı olduğu Raizen, Petrobras, Ipiranga gibi ülkenin akaryakıt pazarının yüzde 70'ini oluşturan şirketlerde görev yapıyor.

Tutukluların evlerinin ve ofislerinin polis tarafından arandığı belirtildi.

Petrobras, soruşturmaya ilişkin açıklamasında ticari yöntemler, rekabet, etik ve tüketici hakları alanında en iyi yöntemlere başvurduklarını ve ortaklarından da bunları şart koştuklarını savundu.

Raizen ise, fiyatları belirleyenlerin benzin istasyonları olduğunu, dağıtımcıların bu sürece karışmadıklarını belirtti.

Ipiranga, mevcut bilgileri incelediklerini ve soruşturmaya destek olmaya hazır olduklarını açıkladı.

Brezilya'da son zamanlarda artan akaryakıt fiyatları halktan büyük tepki toplarken, Mayıs ayında kamyon şoförlerinin fiyatlar nedeniyle grev yapmasından dolayı ülkede trafik durma noktasına gelmişti.

Grevler sonucunda Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer talepleri kabul ederek dizel fiyatlarını düşürmüş, Petrobras Başkanı Pedro Parente ise görevinden istifa etmişti.