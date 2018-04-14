Brezilya'da sarı hummadan 330 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede etkili olan sarı humma salgını nedeniyle temmuz ayından bu yana ölenlerin sayısının 330'a yükseldiğini duyurdu.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir yılda bin 127 kişiye sarı humma teşhisi konulduğu, bin 119 vakanın ise uzmanlarca incelendiği belirtildi. Temmuz ayından bu yana ölenlerin sayısının 330'a yükseldiğinin belirtildiği açıklamada ülkede başlatılan aşı kampanyasının 2019 yılının nisan ayında tamamlanması beklendiği söylendi.

Sarı humma özellikle sivrisinekler ve vahşi hayvanlardan bulaşırken; yoksul toplumlarda daha çok etkili oluyor. Brezilya'nın gelir düzeyi düşük bölgelerinde daha sık görülen hastalık hakkında yeterli aşılama da mali gerekçelerle hızlı halde yapılamıyor.