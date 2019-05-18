Brezilya’da öğretmen ve öğrenciler Bolsonaro’ya karşı grev hazırlığında

Brezilya’da öğrenci birlikleri yaptıkları ortak açıklamada, Bolsonaro hükümetinin eğitim bütçesindeki kesintilerine karşı 30 Mayıs’ta 'İkinci Ulusal Eğitimi Savunma Grevi' için çağrıda bulundu.

Brezilya Eğitim Bakanı Abraham Weintraub tarafından eğitim bütçesinde yapılacak kesintilerin açıklanmasının ardından, yirmi yedi ayrı şehirde iki milyondan fazla insan hükümeti protesto etmek için sokaktaydı. Sao Paulo'da şehir merkezini saatlerce kilitleyen göstericilere polis tarafından biber gazıyla müdahale edildi.

Olaylar sırasında eski ABD Başkanı George W. Bush’u ziyaret için ABD’de olan Bolsonaro, sokaktaki insanlar için “Brezilya'daki federal üniversitelerin çekirdeğini oluşturan akıllı bir azınlık için şaşkın bir kitle olarak kullanılmakta olan aptallar, bebekler” dedi ve hükümetin eğitim bütçesinde kesinti yaptığını reddetti.

Bununla birlikte, Brezilya Eğitim Bakanlığı, hükümetin bütçe açığını sübvanse etmek için isteğe bağlı harcamaların yüzde 30’una kadar kesinti yapılacağını açıklamıştı. Al Jazeera, hükümetin planının, ülke genelinde 12,5 milyon dolar değerinde 3.500 lisansüstü bursun dondurulmasını da içerdiğini belirtti. Rio de Janeiro Federal Üniversitesi, bütçesinin yüzde 41'inin kesildiğini doğruladı.

Brezilya Lise Öğrencileri Birliği (UBES), Ulusal Öğrenci Birliği (UNE) ve Ulusal Mezun Öğrencileri Birliği (ANPG) Çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada 30 Mayıs'ta yapılacak olan “İkinci Ulusal Eğitimi Savunma Grevi” için çağrıda bulundu. UNE başkanı Marianna Dias, "Bolsonaro'ya öğrencilerin ve halkın gücünü göstermemiz gerekiyor" dedi. Bu haftaki gösterilerin sadece "Bolsonaro için acı reçetenin başlangıcı olduğunu" söyledi.

Olayların Bolsonaro'nun göreve gelmesinden bu yana hükümet karşıtı en büyük eylemler olduğu ifade ediliyor.

Bolsonaro yemin töreninde yaptığı konuşmada, ülkesini "sosyalizmden, ahlaki olarak ters değerlerden ve siyaseten doğruculuktan kurtaracağını" söylemiş; göreve gelir gelmez Amazon yerlileri ve eşcinselleri hedef alan kararlara imza atmış, emeklilik sisteminde işçileri hedef alan düzenlemelere başlamıştı.

Kaynak: teleSUR