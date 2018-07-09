Brezilya'da Lula'ya tahliye talebi reddedildi

Brezilya'da temyiz mahkemesinden bir yargıcın eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula de Silva'nın seçimlere diğer adaylarla aynı koşullarda girme gerekçesiyle tahliye edilmesi talebi mahkeme başkanı tarafından reddedildi.

Brezilya Temyiz Mahkemesi Başkanı Carlos Eduardo Thompson Flores, mahkemede görevli yargıcın eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın tahliyesi talebini reddetti. Anketler, hapiste bulunan Lula'nın seçimlere girmesi durumunda yeniden kazanabileceğini gösterirken, Brezilya'da seçim kanunlarına göre suçlu bulunan siyasetçiler seçimlere katılamayabiliyor. Lula döneminde Brezilya Adalet Bakanlığı'nda görev yapmış olan temyiz mahkemesi yargıcı Rogerio Favreto, Lula'nın diğer adaylarla aynı koşullarda seçim kampanyası yürütmesi gerektiğini savundu. Lula'nın seçimlere katılması durumunda favori konumda olacağı belirtiliyor.