Brezilya'da kamyon sürücüleri anlaşmayı kabul etmedi, grev uzatıldı

Brezilyalı kamyon sürücüleri, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'in önerisini kabul etmedi. Kamyon sürücülerinin grevi uzatıldı.

Brezilyalı kamyon sürücüleri taleplerinin karşılanmaması üzerine greve gitmiş, grev sonucunda ülkede yakıt, mal ve gıda taşımacılığı felç olmuştu.

Sekiz gündür süren grevlerin ardından Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer dizel fiyatlarını kısmen düşürerek sürücüleri yatıştırmayı denedi, ancak bu öneri sürücüler tarafından kabul edilmedi.

YALNIZCA 60 GÜNLÜĞÜNE İNDİRİM ÖNERİLDİ

Ülkenin 27 bölgesinden 24'ünde 550 yol kamyon sürücüleri tarafından kapatılırken, kamyoncuların en büyük sorununun artan dizel yakıt fiyatları olduğu aktarılıyor.

Dizelin litresinin Ocak ayında 3.36 Brezilya realiyken, 26 Mayıs'ta 3.8 reale kadar yükseldiği kaydediliyor. Ancak kamyon sürücülerinin bu öneriyi kabul etmeyerek grevi sürdürdüğü bildiriliyor.

'TEMER'İN TAVİZİ HİÇBİR ŞEY'

Yago Marquezine isimli 25 yaşındaki bir kamyon sürücüsü, Temer'in tavizinin "hiçbir şey" olduğunu, yalnızca iki aylık indirimin zaten çok pahalı olan dizele yapıldığını söylüyor.

Marquezine, indirimin "en az 1 real" olması gerektiğini ve süresiz olmasını istediklerini belirtiyor.

Kamyon sürücüsü "insanlar bu mesele bitene kadar savaşmaya devam edecek" diyor.

Meclis darbesiyle iktidara gelen ABD yanlısı Temer'in, halk desteğinin çok düşük olduğu biliniyor.