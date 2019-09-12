Brezilya’da her saat 13 yaşından küçük 4 çocuk istismara uğruyor

Brezilya’da şiddet ve suç olaylarına dair yayımlanan bir rapora göre her iki dakikada bir kadın ev içi şiddet şikayetinde bulunurken, her 15 dakikada bir 13 yaşından küçük bir çocuk istismara uğruyor.

Brezilya’da her saat 13 yaşıdan küçük 4 çocuk istismara uğruyor.

TeleSUR’da yer alan habere göre, 13 yaşından küçükken istismara uğrayan kız çocukları, kayıt altına geçmiş tüm istismar mağdurlarının yüzde 54’ünü oluşturuyor.

Rapora göre istismarların çoğunluğu evde gerçekleşirken saldırganlar genelikle aile fertleri, komşular ve aile dostlarından oluşuyor.

Araştırmaya göre, istismara uğrayan erkek çocuklarda ortalama yaş çok daha küçük. Brezilya’da istismara uğrayan erkek çocukların ortalama yaşı 7.

‘KADINLAR İÇİN EN TEHLİKELİ YER KENDİ EVLERİ’

Brezilya kaynaklı Globo's Jornal Nacional gazetesine konuşan Cumhuriyet Savcısı Valeria Scarance “Brezilya hala dünyada kadınlar için en tehlikeli yerlerden biri. Kadınlar için en tehlikeli yerse kendi evleri” yorumunda bulundu.

BİR YILDA 1,200 KADIN CİNAYETİ GERÇEKLEŞTİ

Brezilya’da kadın cinayetleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 4 artarak bin 200’ü buldu. Cinayetin failleriyse genel olarak kadınların erkek arkadaşları, kocaları ya da eski eşleri.

TeleSUR’un verdiği habere göre her iki dakikada bir, bir kadın şiddete uğradığı için şikayette bulunurken hükümet verilerine göre 263 bin kadın erkek arkadaşları tarafından ciddi bir şekilde yaralandı.

İNSAN HAKLARI BAKANLIĞI KADIN VE AİLE BAKANLIĞI OLDU

Brezilya’nın sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun göreve geldikten sonra yaptığı uygulamalardan biri mevcut İnsan Hakları Bakanlığı’nı ‘Kadın ve Aile Bakanlığı’ olarak değiştirmek olmuştu. Bolsonaro’nun göreve getirdiği yeni bakansa kürtaj karşıtlığıyla bilinen aşırı dinci bir papaz olan Damares Alves.