Brezilya’da hapishanede çıkan çatışmada 52 mahkum öldü

Brezilya'da bir cezaevinde rakip suç çetelerinin karıştığı iddia edilen çatışmada toplam 52 kişinin öldüğü, ölenlerden 16'sının başının kesildiği belirtildi. Brezilyalı yetkililer olayda en az iki memurun da rehin alındığını açıkladı.

Brezilya'nın kuzey eyaleti Para'da pazartesi günü bir hapishanede iki rakip suç çetesi arasında çıktığı iddia edilen çatışmada 16’sı başı kesilerek en az 52 mahkum öldürüldü. Devlet makamları, olayın sabah saat 7.00’de Altamira’daki bir hapishanede başladığını ve birbirleriyle çatışan rakip suç çetelerinin en az iki cezaevi memurunu rehin aldığını açıkladı.

Korkunç olay bu yılki en son ölümcül hapishane saldırısı. Mayıs ayında Amazonas eyaletinin kuzeyindeki bir cezaevinde düzenlenen saldırıda en az 55 mahkum ölmüştü.

2017'de aynı Amazonas'ta bir cezaevinde ülkenin en büyük iki uyuşturucu grubunun desteklediği yerel çetelerin haftalar süren çatışmasında 150 mahkum ölmüştü.

Mahkum nüfusu son otuz yılda sekiz kat artan Brezilya, yaklaşık 750 bin mahkumla dünyanın en çok hapishane nüfusuna sahip olan üçüncü ülke.

Brezilya hapishane çetelerinin, artık kaçak cep telefonları aracılığıyla, uyuşturucu kaçakçılığına ve silah kaçakçılığına katıldıkları biliniyor.