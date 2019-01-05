Brezilya'da faşist lider solculara karşı 'cadı avı' başlattı

Brezilya'yı 'sosyalizmden kurtarma' yemini ile göreve başlayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kamuda çalışan sol görüşlü memurların görevden çıkarılacağını duyurdu.

Bu hafta “ülkemizi sosyalizmden kurtaracağız” sözleri ile yemin ederek göreve başlayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kamuda çalışan solculara yönelik cadı avı başlattı.

Yeni hükümetin “sağcı fikirlerini paylaşmayan” kamu çalışanlarının görevlerinden uzaklaştırılması emrini veren Bolsonaro, ilk aşamada geçici sözleşme ile çalışan 300 memuru işten çıkardı.

'TEMİZLİK YAPACAĞIZ'

Bolsonaro’nun ardından hükümetteki en etkin isim olarak bilinen Brezilya Devlet Bakanı Onyx Lorenzoni, hükümetin ideolojik görüşünü benimsemeyen bakanlık görevlilerinin işten çıkarılacağını ve hükümetin "ülkede temizlik yapacağını" açıkladı. Lorenzoni , bakanlıklarda "farklı düşünce tarzını ve siyasi sistemi temsil edenleri çalıştırmanın anlamı olmadığını" kaydetti.

Cadı avının 1985 yılında sona eren askeri diktatörlüğün ardından işe başlayan sol görüşlü devlet çalışanlarını hedef alacağı belirtiliyor.

Brezilya’da 28 Ekim’de gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinden birinci olarak çıkan Sosyal Liberal Parti adayı Jair Bolsonaro’nun seçim vaadleri arasında özelleştirme, bireysel silahlanmanın kolaylaştırılması ve üniversitelerin “Marksistlerin temizlenmesi” yer alıyordu.