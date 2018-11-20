Brezilya'da faşist başkandan ilk 'icraat': Özelleştirme komisyonları

Brezilya'nın yeni başkanı Jair Bolsonaro, dev kamu işletmelerinin özelleştirilmesi için bu işlemlerden sorumlu bir 'komisyon' kurmaya hazırlanıyor.

Brezilya’da geçtiğimiz ay başkanlık koltuğuna oturan faşist lider Jair Bolsonaro, “özelleştirme komisyonu” kurmaya hazırlanıyor.

Bugün, Brezilya Ekonomi Bakanı Paulo Guedes tarafından paylaşılan bilgilere göre özelleştirmeden sorumlu özel bir komisyon kurulacak. Kurulacak komisyonun, bir bakanlığa rapor sunarak ya da bağımsız bir biçimde çalışma yürüteceğine ilişkin sorular yanıtlanmadı.

Özelleştirme tartışmalarının odağındaki ülkenin en büyük bankası Brezilya Bankası’nın yeni başkanın kim olacağına ise henüz karar verilmediği aktarıldı.

ÖZELLEŞTİRMELERİN ARKASINDAKİ İSİM: CHİCAGO BOYS

Öte yandan Brezilya devlet petrol şirketi Petrobas yöneticisi Roberto Castello Branco, Bolsonaro’nun seçim kampanyasında yer alan özelleştirmelerin “acilen” hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bir gazeteye verdiği demeçte “Yakıt pazarından rekabet edebilmek için birkaç özel şirkete ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Chicago Boys” adıyla anılan Chicago Üniversitesi mezunu Branco, diktatör Pinochet döneminde Şili ekonomisini “serbest pazara açan” uygulamaları ile biliniyor.

Bolsonaro, başkanlık seçimleri kampanyasında, seçimleri kazanmaları halinde ilk işinin en geç 30 gün içerisinde dev kamu işletmelerinin yöneticilerini görevden almak olduğunu duyurmuştu.