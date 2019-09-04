Brezilya'da çikolata çalmakla suçlanan siyah çocuğa kırbaçla işkence!

Brezilya'da siyah bir çocuğa marketten çikolata çaldığı iddiasıyla çırılçıplak soyularak işkence yapıldı.

Brezilya'nın Sao Paolo kentindeki Ricoy marketler zincirinin şubesinden çikolata çaldığı iddia edilen siyah bir çocuk, güvenlik görevlileri tarafından çırılçıplak soyularak kırbaçlandı.

İnternette yayılan işkence görüntüleri ülke çapında büyük tepkiye neden oldu.

Dedektif Pedro Luis de Souza, "Yüzyıllar öncesine ait görüntüler gibi. Savunmasız, evsiz bir siyah... Toplumun bir kurbanı diyebilirim" yorumunda bulundu.

"Ağzını ve kollarını bağlayarak bir daha gelmemesine ilişkin tehditte bulundular ve kırbaçladılar" diye de Souza, işkence edilen çocukla görüştüğünü ve iki saldırganın kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

İşkenceye maruz kalan ve ismini vermek istemeyen çocuk Tv Globo'ya konuşarak, "Bunu birine söylersem beni öldüreceklerini söylediler" dedi.

Ricoy marketleri, işkence eden güvenlik görevlerinin işlerine son verildiğini açıkladı.

Brezilya'da Siyah Kölelik Gerçeği Komisyonu Başkanı Humberto Adami, "Sanki cehennem kapıları açıldı ve Hades içeri girdi. Bu ülkede gizli saklı olan bir olay değil. Yaşananlar Brezilya'da siyahların gece gündüz kırbaçlandığı kölelik geçmişiyle bağlantılı" diye konuştu.