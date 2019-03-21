Brezilya'da Bolsonaro'nun emeklilik reformuna karşı eylem

Brezilya'da Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun emeklilik reformuna karşı eylem gerçekleştirildi. Emeklilik reformu işçilerin üzerindeki yükün artmasıyla sonuçlanacak. Reform kamu çalışanlarını ve orduyu da kapsıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, emeklilik sisteminde reforma giderek çalışanların katkı paylarının artırılmasını istiyor.

Yeni sistemle birlikte patronların ödediği payda değişikliğe gidilerek, çalışanların "bireysel hesaplara aktarılacak paralarla kendi emekliliklerini finanse etmesi" amaçlanıyor.

Reformla birlikte emeklilik için çalışma süresi yükümlülüğünün yanı sıra, minimum yaş sınırı getirilecek.

Kamu çalışanlarını ve orduyu da kapsayacak reform ülkede tepkiyle karşılandı. teleSUR'un aktardığına göre reforma karşı kitlesel eylemler gerçekleştirildi.

Bolsonaro, göreve geldiğinde "sosyalizmi bitirmeye" yemin etmiş, sosyal devlet uygulamalarına karşı savaş açmıştı.