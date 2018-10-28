Brezilya'da başkanlık seçiminin 2. turu yapılıyor

Brezilya'da 147 milyon seçmen Devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Anketlere göre önde gözüken aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro'nun açıklamaları ise tartışma yaratıyor.

Brezilya'da bugün devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağcı aday Bolsonaro ile İşçi Partisi’nin adayı Haddad yarışıyor.

Kayıtlı seçmen sayısının 147 milyon olduğu Brezilya’da ayrıca 27 eyaletin valisi ve Temsilciler Meclisi'nin 513 üyesi de seçilecek. 7 Ekim'de yapılan ilk turda Bolsonaro yüzde 46, Haddad yüzde 29 oranında oy almıştı.

Eski bir asker olan Sosyal Liberal Parti adayı Jair Bolsonaro ülkede ve dünyada otoriter, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve faşist söylemleriyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Brezilya Parlamentosu’nun alt kanadında 27 yıldır milletvekili olan Bolsonaro, Haddad ve seçimlere katılması engellenen Brezilya eski devlet başkanı Lula da Silva’yı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

İşkenceden meşru bir yöntem olarak bahseden aşırı sağcı aday, idam cezasını da ülkede yeniden uygulamaya koymak istiyor.

BOLSONARO: SEÇİLİRSEM SOLU TEMİZLEYECEĞİM

İkinci tur seçimlerinden öncesi konuşan Bolsonaro, seçmenlerine başkan olursa “solcuları temizleme” sözü verdi. Sao Paulo kentinde taraftarlarına konuşan Bolsonaro, “Ya deniz ötesine gidecekler ya da hapse” dedi. Bolsonaro, “Bu kızıl haydutlar vatanımızdan kovulacak. Brezilya tarihinde hiç görülmemiş bir temizlik olacak. Çoğunluk biziz. Brezilya bizim. Brezilya halkıyla birlikte yeni bir ulus inşa edeceğiz. Bizler özgürlüğün sesiyiz. Sosyalizm istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad ise cezaevinde olan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından destekleniyor. 55 yaşındaki Haddad, geçmişte Sao Paulo belediye başkanlığı ve milli eğitim bakanlığı yapmış bir isim.

Dünyanın dokuzuncu büyük ekonomisi olan Brezilya'da kriz nedeniyle ekonomi 2015-2016 arasında yüzde 7 oranında küçülerek tarihinin en büyük resesyonunu yaşanmıştı. Son yıllarda artan yolsuzluk tepkilerinin odağında ise devlete ait petrol şirketi Petrobras ve siyasetçiler yer alıyor.