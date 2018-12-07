Brezilya'da banka soygunu: 5'i rehine 11 kişi öldü

Brezilya'da banka soygusunu sırasında çıkan çatışmalarda 5'i rehine 11 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da banka soyguncularıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5'i rehine 11 kişi öldü.

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinin Milagres kentinde iki bankayı soymaya çalışan çete üyeleri, bazı kişileri rehin aldı. Yetkililer, polisin soygunculara müdahalesi sırasında çıkan çatışmada biri çocuk 5 rehinenin aralarında olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Milagres Belediye Başkanı, 5 rehinenin soyguncular tarafından öldürüldüğünü açıkladı, Brezilya basınındaki haberlerde iki soyguncunun polise teslim olduğu belirtildi.

Brezilya basınındaki haberlerde iki soyguncunun polise teslim olduğu belirtildi.