Brezilya'da atık maden barajının çökmesi sonrası ölü sayısı 58'e yükseldi, 305 kişi kayıp

Brezilya'da bir maden atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi. Kayıp kişi sayısı 305 olarak açıklandı.

Brezilya'da ülkenin güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentindeki atık barajının cuma günü çökmesi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58'e çıktı, kayıp kişi sayısı 305 olarak açıklandı. Kurtarma çalışmalarının gece boyunca süreceği atık barajında itfaiye ekipleri bir otobüse ulaştı. Otobüsün içinde kaç kişinin bulunduğu konusunda bilgi verilmedi.

Sputnik'in haberine göre, Minas Gerais Sivil Savunama Enstitüsü Sözcüsü Flavio Godinho, "Hayatta kalanların yerlerini belirlemeye ve onlara ulaşmaya çalışacağız." dedi. Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.