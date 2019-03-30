Brezilya’da 'askeri darbe kutlaması’na yargı engeli

Brezilya’da bir yargıç, faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun 31 Mart 1964 askeri darbesini ‘kutlaması’na yasak getirdi.

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun 31 Mart 1964 askeri darbesinin 55. yıldönümünde yapmak istediği “kutlamalara” yargıdan yasak geldi.

Brezilya’da bir yargıç 1964’te ülkedeki 21 yıllık askeri diktatörlüğü başlatan darbenin “kutlanamayacağına” karar verdi.

Yargıç Ivani Silva da Luz, yarın için planlanan “anma”nın “demokratik yeniden kuruluşla uyumlu olmadığını” ve resmi anma tarihlerinin Kongre tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Brezilya halkı eski bir yüzbaşı olan ve askeri diktatörlük dönemine her fırsatta hayranlığını dile getiren Bolsonaro’nun yarın gerçekleştirmeyi planladığı anma programına karşı protesto gösterilerine hazırlanıyordu.

Ülkede 21 yıllık askeri diktatörlük döneminde en az 434 kişi öldürülmüş ya da kaybedilmişti. Bu dönemde işlenen suçlarla ilgili hiçbir ordu yetkilisi hakkında soruşturma açılmamıştı.

Askeri diktatörlük döneminden “altın çağ” diyerek söz eden Bolsonaro, darbenin 55. yıldönümünün “gereği gibi kutlanması” talimatı vermişti.

Sıkı bir Trump hayranı olarak da bilinen Bolsonaro geçtiğimiz günlerde ABD’ye yaptığı resmi ziyarette ilk olarak CIA karargahına gitmişti. Bolsonaro’nun bu ziyareti ülkesinde büyük tepkilere yol açmıştı.

