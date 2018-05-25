Brezilya'da Amazon yerlilerine hükümetten silah desteği

Amazon'da orman tahribatı gerçekleştiren çetelere karşı Brezilya hükümeti, tehdit altında olan yerli kabileye silahlı destek sağlıyor.

Brezilya hükümeti, Amazon'daki orman tahribini durdurmak amacıyla yasadışı ağaç kesimine karşı yerli kabileye silahlı destek sağlıyor. Kampanyayı sürdüren kuruluşlar bunu bir “dönüm noktası” olarak niteliyor.

Kendisini “Amazon Muhafızları” olarak adlandıran Guajajara kabilesinin, ağaç kesimi gerçekleştiren çeteyi yakalayıp çetenin araçlarını yakmasının ardından hükümet yetkililerinin yağmur ormanlarını ziyaret ettiği bildirildi.

Yerli kabile haklarını savunan sivil toplum kuruluşu Survival International'in üyelerinden Sarah Shenker, Muhafızlar'ın yardım çağırmasının ardından jandarmanın gelişinin bir dönüm noktası olduğunu, kabileye daha önce hiç destek gelmediğini belirtti.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Arariboia bölgesinde yaşayan birkaç yüz avcı-toplayıcıdan oluşan Awa kabilesi, yaşadıkları ormanın yok olması durumunda geri çekilecek hiçbir yerin olmamasından dolayı Survival International tarafından dünyanın en çok tehdit altında olan kabilesi olarak görülüyor.

Kuruluş, hükümetin bölgeyi korumakta zorlandığını, bölgenin madenciliğe açılması için siyasi baskıların gündemde olduğunu vurguluyor.

Shenker'in belirttiğine göre desteğe gelen devriye, Muhafızlar'ın bulduğu ikinci ağaç kesimi kampına doğru yola çıktı. 2016'da Muhafızlar'dan üç kişi çeteler tarafından öldürülürken, kabilenin sürekli ölüm tehdidi ve kundakçılığa maruz kaldığı belirtiliyor.