Brezilya, Venezuela parasını basmayı bıraktı

Brezilya'da devlete ait darphane Casa da Moeda Brasil, yakın zamanda Venezuela'nın ulusal para birimi olan 'Egemen Bolivar' banknotlarını basmayı bıraktı.

Folha de S. Paulo gazetesinin haberine göre, Brezilya'da devlete ait darphane Casa da Moeda Brasil, 'Egemen Bolivar'ı basmayı bıraktı.

Gazete, iki ülke arasında para basım sözleşmesinin 2018'de imzalandığı ve sözleşmenin, bu yılın mart ayında sona erdiği bilgisini verdi.

Ayrıca gazete, doğrudan Caracas ile para basım sözleşmesi yapılmadığını, açıklanmayan bir 'çok uluslu bir şirket' ile taşeronluk sözleşmesi yapıldığını belirtti.

Diğer yandan gazete, çeşitli Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin Casa da Moeda Brasil'in hizmetlerinden faydalandığı için operasyonlarını yurt dışına genişletme isteğini de dile getirdi.

Brezilya, sağcı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı olarak seçilmesinden bu yana ABD'nin Venezuela'ya dönük müdahalesine destek veren Latin Amerika ülkeleri arasında yer alıyor.