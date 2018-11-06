Brezilya ve Mısır arasında 'Kudüs' gerilimi

Mısır, Brezilya Dışişleri Bakanı'nın ülkeye ziyaretini Brezilya'nın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı sebebiyle erteledi.
Brezilya'nın yeni lideri Jair Bolsonaro, İsrail yanlısı bir isim olarak biliniyor. Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına destek vermişti.
Brezilya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ziyaretin ertelenme sebebi olarak "Üst düzey isimlerin programlarındaki sorunlar" gösterildi.
Trump yönetimi, İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımış, bu karar kitlesel protestolara sebep olmuştu.
Brezilya, uzun süredir iki devletli çözüme desteğiyle biliniyordu. Bolsonaro'nun bu konudaki adımı, Brezilya'nın geçmiş politikalarıyla çelişiyor.