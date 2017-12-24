Brezilya ve Kanadalı diplomatlar Venezuela'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi

Venezuela, Brezilya’nın Karakas Büyükelçisi Ruy Pereira ile Kanada maslahatgüzarı Craib Kowalik’i “istenmeyen kişi” ilan etti.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Delcy Rodriguez, Brezilya’nın Karakas Büyükelçisi Ruy Pereira ile Kanadalı maslahatgüzarı Craib Kowalik’i ülkede “istenmeyen kişi” olarak kabul ettiklerini duyurdu.

Rodriguez, Brezilya’yı hukuk kaidesini ihlal ettiğini, Kanada’nın da Venezuela’nın içişlerine karıştığını savunurken, Brezilya ve Kanada alınan kararı kınadı.

Rodriguez, “Brezilya Büyükelçisini, kardeş ülkedeki hükümet tarafından ihlal edilen anayasal düzen yeniden sağlanıncaya kadar ülkede istenmeyen kişi olarak görmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

Venezuela ile Brezilya arasındaki siyasi ilişkiler, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer’in Dilma Rousseff yerine göreve gelmesinin ardından bozulmuştu.