Brezilya ordusu eski Nazi subayını andı: Ölümünde Che izi vardı...

2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası saflarında savaşan, Brezilya’daki faşist diktatörlük sırasında Brezilya ordusunda görev alan Otto Maximilian von Westernhagen, ölüm yıl dönümünde ordu tarafından anıldı.

II Dünya Savaşı döneminde Nazi Almanyası saflarında yer alan Otto Maximilian von Westernhagen 1968’de öldürülmesinin 51. yıl dönümünde Brezilya ordusu tarafından anıldı. Ordunun açıklamasında Alman komutanın "Nazizmle ilişkilendirilmesi üzücü" ifadesi yer alırken "Bu tarihi gerçekleri hatırlamak, özgürlük ve demokrasiye olan bağlılığımızı tekrar doğrulamaktır" sözleri kullanıldı.

Von Westernhagen’in öldürülmesi haberini 1968’de Brezilya gazetesi Folha do Sao Paulo, “Maktul Fransa işgali sıransında gösterdiği başarılardan dolayı Hitler tarafından onore edilmiş ve Sovyet ordusuna karşı savaşın sonunda Berlin’de çatışırken ciddi yaralar almıştı” sözleriyle vermişti.

Savaşın kaybedilmesinin ardından von Westernhagen Arjantin’e kaçmıştı. Daha sonrasında Batı Alman ordusu tarafından geri çağrılan eski Nazi subayı, Almanya ve Brezilya arasındaki askeri anlaşmalardan dolayı 1960’larda değişim programıyla faşist diktatörlük döneminde Brezilya ordusunda çalışmaya başladı. 1960’lardaki diktatörlük dönemi yeni Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro tarafından açıkça yüceltiliyor.

Von Westernhagen, kendisini Ernesto Che Guevara’yı öldüren Bolivyalı komutan Gary Prado’yla karıştıran bir grup tarafından öldürülmüştü.