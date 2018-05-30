Brezilya mahkemesinden petrol işçilerinin grevine yasak

Brezilya mahkemesi, petrol işçilerinin grevini 'yasa dışı' ilan ederek grevi yasakladı.

Brezilya Yüksek İş Mahkemesi, petrol işçilerinin planladığı 72 saatlik grevi "yasa dışı" ilan etti. Grevi yasaklayan mahkeme, işçilerin tepkisini çekti.

Brezilya'nın sektördeki en büyük sendikası olan Birleşik Petrol İşçileri Sendikası, kararla ilgili bilgilendirilmediklerini ve grevi gerçekleştireceklerini duyurdu.

Bugün başlayan grevde 8 rafinerideki işçilerin işbaşı yapmadığı açıklandı.

Petrol işçilerinin Brezilya'nın petrol şirketi Petrobras'ın özelleştirilmesine karşı grev kararı aldığı bildiriliyor.

İşçiler aynı zamanda şirketin başkanı Pedro Parente'nin istifasını istiyor. Petrobras açıklamasında grevin petrol üretimini etkilemeyeceği öne sürülüyor.