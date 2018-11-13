Brezilya liderinin oğlundan 'komünizmi yasaklama' önerisi

Brezilya'nın aşırı sağcı lideri Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, 'komünizmi yasaklama' önerisinde bulundu. Eduardo Bolsonaro, '100 bin kişiyi tutuklamamız gerekecekse ne olmuş?' diye sordu.

Aşırı sağcı Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro, Brezilya basınına konuşarak komünizmi ve kimi toplumsal hareketleri yasaklamayı önerdi.

O Estado de S.Paulo isimli Brezilya gazetesine konuşan Eduardo Bolsonaro, komünizmin yasaklanmasının ardından yaşanabileceklere dair konuşarak "100 bin kişiyi tutuklamamız gerekecekse bunda ne sorun var? Ben bu tür düşüncelere sahip insanları serbest bırakarak suç işlemelerine izin vermeyi sorun olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

'HAYATLARINI ZORLAŞTIRMAK İSTİYORUM'

Eduardo Bolsonaro, "Bu insanların hayatlarını zorlaştırmak istiyorum" diyerek tuhaf bir benzetmeyle Brezilya'da Nazizmin yasaklı olduğunu hatırlatarak aynı şekilde komünizmi de "suç" haline getirebileceklerini söyledi.

Brezilya Temsilciler Meclisi üyesi olan Eduardo Bolsonaro, Brezilya Dışişleri Bakanlığı'nı da hedef alarak, bu bakanlığın "Marksist ideolojinin en çok kök saldığı yer" olduğunu öne sürdü.

İsrail'e verdiği destekle bilinen Bolsonaro, bakanlığın kendileri için sorun yaratabileceğini öne sürdü.