'Brezilya liderinin CIA ziyaretinde Venezuela'ya karşı adımlar konuşuldu'

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ABD ziyaretinde ilk olarak CIA karargahına gitmesi dikkat çekmişti. Bolsonaro'nun CIA ile Venezuela'ya karşı atılacak adımları görüştüğü söyleniyor.

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro ABD’ye ilk resmi ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmeden önce ilk olarak CIA karargahını ziyaret etti.

Rio de Janeiro Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Mauricio Santoro, Bolsonaro'nun ziyaretini Sputnik'e değerlendirdi.

'CIA ZİYARETİ ÇOK GARİP'

Santoro, herhangi bir devlet başkanının yabancı bir istihbarat örgütünü ziyaret etmesinin "uygunsuz" olduğunu söylerken, bunun tek istisnasının "güvenlik işbirliğiyle ilgili çok spesifik bir şeyi görüşmek" olacağını söyledi.

Bolsonaro'nun ziyaretinin resmi programda yer almaması sebebiyle de "çok garip" olduğunu söyleyen profesör, bir Brezilya devlet başkanının ilk kez gerçekleştirdiği bu ziyaretin amacının "Venezuela'ya karşı adımları görüşmek" olduğunu savundu.

'ABD İSTİHBARATI BREZİLYA'YI İZLİYORDU'

Profesör Mauricio Santoro, geçtiğimiz yıllarda Edward Snowden tarafından ortaya çıkartılan istihbarat skandalını hatırlatarak, ABD Ulusal Güvenlik Kuruluşu NSA'in Brezilyalı yetkilileri dinlemekte olduğunu vurguladı.

O zamanki Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in ABD istihbaratının gözetiminde olduğunu vurgulayan Santoro, Brezilya'nın bu sebeple Birleşmiş Milletler'e başvurduğunu belirtti.

ABD'nin Rousseff'i devirmek için çok sayıda girişimde bulunduğu ve sonunda ülkede meclis darbesi yaşandığı biliniyor.

BREZİLYA'NIN NATO ÜYELİĞİ İHTİMALİ

Santoro, Brezilya'nın NATO'ya üye olabileceği yönündeki açıklamaları da değerlendirerek, Brezilya'nın ABD'nin NATO dışındaki en önemli müttefiklerinden biri olmasının olası hale geldiğini söyledi.

Santoro, buna karşın Brezilya'nın NATO gibi bir askeri ittifaka dahil olmasının olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Brezilyalı profesör, NATO'nun hedeflerinin Brezilya'nın ulusal çıkarlarının çok uzağında olduğunu vurgulayarak, Brezilya'nın "Sırbistan ya da Afganistan'da savaşarak bir şey elde etmeyeceğini" ifade etti.

'BREZİLYA ORDUSU KARŞI ÇIKAR'

Sputnik'e konuşan Santoro, Venezuela'da yaşananlara karşın Brezilya'nın NATO üyeliğinin bölgede büyük tepki çekeceğini ve ülkenin bunu göze alamayacağını savundu.

Santoro, Venezuela'ya askeri müdahale olasılığının da Brezilya ordusu tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi. Brezilyalı profesör, komşu bir ülkeye saldırmanın ya da ABD'ye üs sağlamanın Brezilya'nın 19. yüzyıl sonundan beri sürdürdüğü dış politikaya aykırı olacağını öne sürdü.

"Dünyanın çok kutuplu hale geldiğini" savunan profesör, Brezilya'nın ABD'nin yanı sıra Çin, Arjantin, Almanya, Hollanda, Hindistan, Japonya, Şili, Meksika ve İspanya'yla da önemli ticari ilişkileri olduğunu, bu ülkelerin tamamını gözeten bir dış politika geliştirmesi gerektiğini belirtti.