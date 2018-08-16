Brezilya İşçi Partisi, hapisteki eski devlet başkanı Lula'yı aday gösterdi

Brezilya İşçi Partisi, rüşvetçilik suçundan hapiste olan Lula'yı başkan adayı ilan etti. Lula, seçim anketlerinde açık ara önde giderken, Lula'nın adaylık başvurusunun reddedilmesi durumunda aday Fernando Haddad olacak.

Brezilya İşçi Partisi, şu an hapiste olan eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı başkan adayı olarak gösterdi. Lula'nın hapis cezasının başkan adaylığını engellemesi bekleniyor.

Parti üyeleri, son başvuru zamanına saatler kala Lula'nın adaylığını ilan ederken, 10 bine yakın Lula destekçisi, başkent Brasilia'da yüksek seçim mahkemesine yürüyerek Lula maskeleriyle “Lula'yı serbest bırakın” ve “Başkan Lula” sloganları attı.

Rüşvetçilik suçundan hapis cezası alan Lula, iddiaları reddetmişti.

Nisan ayından bu yana hapiste olan eski sendika lideri, isminin dahil olduğu seçim anketlerini önde götürüyor.

Adaylık başvurusunun reddedilmesi durumunda Brezilya İşçi Partisi'nin her türlü itiraza başvuracağı belirtiliyor.

Aday olamaması durumunda partinin başkan adayı eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad olacak.

2003-2010 yılları arasında iki dönem yönetimde kalan ve büyük destek toplayan Lula'nın partisi, 2016'da yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya kalırken, dönemin devlet başkanı Dilma Rousseff, bütçe yasasını çiğnemekle suçlanmıştı.

Anketler ise, Lula'nın oyların üçte birine sahip olarak en yakın rakibi olan Toplumcu Liberal Parti (PSL) adayı Jair Bolsonaro'dan iki kat fazla oy alacağını gösteriyor. Destekçilerin çoğunun Lula'nın yerine geçecek kişinin aynı orana ulaşmasını beklediği söyleniyor.

Parti liderleri, Haddad'ın gelecek hafta seçim mitinglerine başlayacağını belirtti.

Anketlerde Sürdürülebilir Bağ (REDE) partisi adayı Marina Silva üçüncü, Demokratik İşçi Partisi (PDT) adayı Ciro Gomes dördüncü sırada gözüküyor.

Seçimlerde ilk tur 7 Ekim'de, ikinci tur ise 28 Ekim'de gerçekleşecek.