Brezilya, ABD-Çin geriliminden kazançlı çıkıyor

Çin'in en büyük soya fasulyesi satıcısı Brezilya, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinden kazançlı çıktı. Çin, Brezilya'yla ticari ilişkilerini sıkılaştırırken, Brezilya'da tarım ve hayvancılığın orman tahribatını artırdığı ve ülkede yaşayan birçok canlının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinden en fazla Brezilya'nın faydalandığı belirtiliyor.

Pekin ile Washington arasındaki ticaret gerginliğiyle birlikte, Brezilya'nın en büyük soya fasulyesi müşterisi olan Çin bu ülkeyle ticaret ilişkilerini daha da sıkılaştırdı. Brezilya'nın bu krizden en çok faydalanan ülke olduğu belirtiliyor. Çin, aynı zamanda Brezilya'dan önemli miktarda domuz eti, kırmızı et ve kümes hayvanı ithal ediyor.

Bu yılın ilk yarısında Brezilya'nın Çin'e olan soya fasulyesi ihracatı yüzde 18 oranında artarken Çinli müşteriler, ABD ile olan on milyonlarca dolarlık ticaret sözleşmelerini feshetti.

Esnek toprak kullanım politikası ve ucuz tarım arazileri nedeniyle dünya tarım üretiminde ilk sıralarda yer alan Brezilya, soya fasulyesi, kırmızı et ve tavuk eti üretiminde dünya birincisi konumunda. Ancak ülkede birçok çiftçi ve çiftlik sahibinin bulunduğu Amazon ormanlarının büyük bir tahribatla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

CERRADO BÖLGESİNDE YEŞİL ALANLARIN YARIYA YAKINI TAHRİP OLDU

Çevreciler, Brezilya hükümetinin orman tahribatını yavaşlatacak girişimlerde bulunduğunu, ancak dünyadaki canlıların yüzde 5'ine ev sahipliği yapan bir tropikal ovanın risk altında olan ekolojik bölge konumunda olduğunu vurguluyor.

Cerrado adı verilen bölgenin 2008'den bu yana 105 bin kilometrekare alan kaybettiği, bu miktarın Amazon tahribatının yüzde 50 fazlasına tekabül ettiği ve bu bölgenin ormanlardan dört kat daha hızlı yok olduğu aktarılıyor.

Tahribatın etkisinin su kaynaklarında görüldüğü, dere yataklarının kuruduğu ve alüvyonla dolduğu ifade ediliyor. Bölgede yaşayan canlıların da yok olma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiliyor.

Neredeyse Meksika'nın büyüklüğünde olan Cerrado bölgesinde ormanların ve yeşil alanların yarısına yakını son elli yılda çiftlik, mera ve kent alanlarına dönüştürülmüş durumda.

2000'lerin başında ülkede soya fasulyesi üretimi doruk noktasına ulaşırken orman tahribatının azaltılması yönünde yasalar getirilmeye başlanmıştı. Ancak, Çin'in kırmızı et ve tahıl talebi nedeniyle çiftçiler bölgede toprak sürmeye devam etti.