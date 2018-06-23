Brexit’in yıldönümünde ayrılık yanlıları ve karşıtları sokaktaydı

İngiltere’nin Avrupa Briliği’nden çıkışının oylandığı Brexit referandumunun kabulünün ikinci yıldönümünde ayrılık yanlıları ve karşıtları Londra sokaklarındaydı. On binlerce kişinin katıldığı gösteriler, sürmekte olan müzakerelerden sonuç çıkmaması durumunda Brexit’in yürürlüğe gireceği İngiltere için kritik öneme sahip.

İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasını onaylayan, kısa adıyla Brexit olarak bilinen karar, 23 Haziran 2016 yılında halk oylamasıyla kabul edilmesinden bu yana tartışılmaya devam ediyor. Brexit’in resmen yürürlüğe girmesine dokuz ay kala zorlu müzakerelerle karşı karşıya kalan İngiltere’de çıkış kararının yıldönümü olan bugün, Brexit yanlıları ve karşıtları iki ayrı protesto düzenledi.

BREXIT KARŞITLARI: AB TARİHSEL KAZANIM

Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Brexit karşıtı yürüyüşte Avrupa Birliği ve ortak pazarın kurulma sürecini tarihsel bir kazanım olarak değerlendiren katılımcılar, bu yapının kurucularından olan İngiltere’nin birlikten çıkışının bir kazanç sağlamayacağını iddia ediyor. Muhafazkar Parti seçmenlerinin çoğunluğunu oluşturduğu kalabalık Londra’daki Parlamento Meydanı’nda toplanırken grubun Brexit yanlısı protestocular ile olası bir çatışma yaşamaması için polis uzun güvenlik koridorları oluşturdu.

Havacılık devi Airbus, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile İngiltere’yi AB ile ileriye dönük bir ticari anlaşma yapmaması durumunda ülkeden çıkmakla tehdit etmişti. İngiltere’ye yılda 7,8 milyar sterlin katkısı bulunan havacılık tekelinin ve buna benzer sermaye kaçış hareketleri Brexit karşıtlarının temel argümanını oluşturuyor.

Adı pek çok toplumsal olayı fonlamakla anılan spekülatör George Soros tarafından desteklenen "Best for Britain" grubu da Brexit karşıtı kamuoyunu yaratmak için bu tür yürüyüşler organize etmekte. Dün Lüksemburg'da konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde ise Avro Bölgesi riskleri içerisinde Brexit görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi durumunu saymıştı.

'GELİN BRİTANYA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPALIM'

Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKİP) ve Pegida gibi grupların organize ettiği Brexit yanlısı yürüşüyüşünün sloganı ise "Birlik ve Özgürlük" idi. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasına atıfla “Gelin, Britanya’yı yeniden büyük yapalım” dövizleri taşıyan göstericiler Theresa May hükümetinin Brexit konusundaki ikircilikli politikalarını eleştirdi.

Mart 2019’a kadar müzakere süresi bulunan hükümetin bir formül geliştirememesi durumunda Brexit kararı yürürlüğe girecek. Referandumdan çıkan ayrılık kararına saygı gösterilmesini isteyen Brexit yanlıları AB’nin ortak Pazar dayatmaları dışında terör getirdiğini düşünüyor.

Lordlar Kamarası ise Mayıs ayında AB'den çıkış tasarısına dönük bir düzeltme önerisini oyladı. Soylular, İngiliz hükümetinin Brexit görüşmelerinde Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde kalmayı hedeflemesi gerektiğini söylemişti.