Brexit'in iptali dilekçesinde imza sayısı 5 milyonu geçti

İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor.

İngiliz Parlamentosunun internet sitesinde imzaya açılan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinin iptal edilmesine yönelik dilekçeye destek artıyor.

Hükümete, Brexit sürecinin iptali çağrısında bulunulan dilekçedeki imza sayısı bir haftada 5 milyonu geçti.

"50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi yer alıyor.

İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor.

İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçedeki talep Parlamentoda tartışılıyor.