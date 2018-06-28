Brexit sonrası finansal sistem belirsizliğini koruyor

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması süreciyle birlikte Brexit sonrası finansal sistemin nasıl sürdürüleceğine dair soru işaretleri İngiltere Merkez Bankası ve AB arasındaki gerilimi arttıyor. Değeri trilyonlarca Pound'u bulan türev kontratlarının belirsizliğini gündeme getiren İngiltere, AB’yi bir adım atmaması durumunda bunun en çok Avrupalı müşterileri mağdur edeceğini söylerek uyardı.

İngiltere Merkez Bankası, Brexit sonrası finans sisteminde oluşacak karışıklıklar konusunda önlemler almamakla suçladığı Avrupa Birliği’ne gerekli düzenlemeleri yapmadığı takdirde Brexit'in 29 trilyon pound türev kontratı için tehdit oluştaracağını söyledi. Brexit’in yürürlüğe girmesine dokuz ay gibi az bir zamanın kaldığını hatırlatan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, açıkladığı finansal istikrar raporunda AB geçici kurallar koymadığı takdirde oluşacak karışıklıkta söz konusu poliçelerin kullanılamayacağını belirtti.

Finansal sistemin idamesi için kullanılan türevler, şirketlerin faiz oranları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi risklere karşı aldıkları teminatları içeriyor. Ancak mevcut türev sözleşmelerinin sürekliliğinin sağlanması için İngiltere ve AB’nin karşılıklı olarak harekete geçmesi gerekiyor.

'ZARARLI ÇIKAN AVRUPALI MÜŞTERİ OLUR'

Mart ayından bu yana bir ilerleme olmamasından yakınan İngiltere Merkez Bankası, İngiltere'de 10 milyon ve AB'de 38 milyon türev işlem sigortası poliçesi sahibinin risk altında olduğunu duyurdu. İngiliz hükümeti, AB’den bekledikleri geçici izinlerin İngiliz poliçe sahiplerinin zarar görmemesini sağlaması gerektiğini düşünüyor. Ancak bir adım atılmadığında İngiliz şirketlerinin AB'deki müşterilerinin zarar görebileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Therasa May’in müzakerelerden henüz bir sonuç çıkaramadığı ve bu durumda aynen yürürlüğe girmesi beklenen Brexit sonrasında finansal ve ticari sistemin statüsüne dair belirsizlikler sermaye çevreleri tarafından da sıkça dillendiriliyor. Özellikle otomotiv ve havacılık sektörlerinden yapılan açıklamaların yanısıra şirketlerin üretimlerini daha güvenli gördükleri yerlere kaydırdıkları biliniyor.