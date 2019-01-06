Brexit oylaması için yeni tarih belli oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçtiğimiz ay ertelenen Brexit anlaşması oylamasını 14 Ocak’ta gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün yaptığı açıklamada daha önce ertelenen Brexit anlaşması oylamasını 14 Ocak’ta gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

May, anlaşmanın reddedilmesi halinde alışılmadık bir durumun yaşanacağını söyledi. İngiltere Başbakanı, ikinci bir Brexit referandumunun ise söz konusu olmaması gerektiğini kaydetti.

The Sunday Telegraph gazetesinin gündeme getirdiği iddiaya göre May’in yardımcıları, Avrupa Birliği (AB) ile uzlaşılan anlaşmanın onaylanması için parlamento üyelerinin daha fazla taviz vermelerini sağlayacak bir plan üzerinde çalışıyor. Bu adımın, AB liderleriyle müzakerelerin sürmesine daha fazla zaman tanınmasına izin vermesi, aynı zamanda parlamentodaki muhalefet boyutunun azaltılmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Theresa May’in AB ile üzerinde anlaştığı ayrılık anlaşması taslağına ilişkin meclisin 11 Aralık tarihinde oylama yapması ve bir karar vermesi gerekiyordu. Ancak Brexit oylaması öncesi Theresa May’in Muhafazakar Partisi içerisinden bir grup, May hakkında güvensizlik oylaması talep etmişti. Tartışmalar sonrası ertelenen Brexit oylaması için son tarih 21 Ocak.

Brexit anlaşması İngiltere Parlamentosu'ndan geçerse 29 Mart'tan itibaren İngiltere AB üyesi olmayacak. AB yetkilileri, İngiltere'nin tek taraflı olarak çıkıştan vazgeçebilceğini açıklamıştı.