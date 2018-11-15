Brexit: 'Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde AB hukuku uygulanacak'

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması konusundaki anlaşmanın, adadaki İngiliz askeri üslerinde çalışan Kıbrıslıların ve diğer AB vatandaşlarının haklarını koruduğunu belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nicos Anastasiadis, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması konusundaki anlaşmanın, adadaki İngiliz askeri üslerinde çalışan Kıbrıslıların ve diğer AB vatandaşlarının haklarını koruduğunu belirtti.

Anastasiadis'in yaptığı açıklamaya göre, AB tarafından İngiltere'ye sunulan Brexit taslağı, İngiliz üslerinde de AB hukukunu geçerli kıldığı için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin haklarını güvence altına alıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Britanya'yla yakın tarihi, ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Anastasiadis, söz konusu Brexit anlaşmasında ilgili bölümün Güney Kıbrıs, AB ve İngiltere arasındaki müzakereler sonucunda kararlaştırıldığını ifade etti.

Kıbrıs'taki İngiliz sömürge yönetiminin 1960'ta son bulmasının ardından, İngiltere, adadaki iki askeri üssü elinde tutmayı sürdürmüştü. İngiltere'nin kontrolündeki bu bölgelerde yaklaşık 11 bin Kıbrıslının yaşadığı tahmin ediliyor.